Voice from the stone, Emilia Clarke in un mystery ambientato in Italia

È quantomai determinata, nei panni di Daenerys Targaryen, a riconquistare i Sette Regni nella nuova stagione di Game of Thrones, ma Emilia Clarke continua parallelamente da anni la sua carriera su grande schermo con discrete fortune. Il primo titolo uscito nel 2017 (anche se è stato girato tre anni prima) che la vede protagonista, Voice from the stone, è frutto di una co-produzione internazionale tra il nostro Paese e gli States ed è tratto dal romanzo La voce della pietra, scritto nel 1996 da Silvio Raffo. La vicenda, portata su celluloide dallo stuntman, esordiente in un lungometraggio, Eric D. Howell, è infatti ambientata nella Toscana degli anni '50 dove la giovane infermiera Verena, specializzata nella cura psicologica di giovani pazienti, viene assunta da un rinomato scultore rimasto da poco vedovo; la morte della moglie ha provocato nel piccolo figlio Jakob un perenne mutismo, che Verena cercherà di risolvere scoprendo al contempo inquietanti segreti...

Voci dal passato

Fa uno strano effetto in diversi passaggi del film sentire la Madre dei draghi recitare in un apprezzabile italiano, visto che in molti dialoghi si è preferito l'utilizzo dell'idioma nativo di dove è realmente ambientata la vicenda, scelta consolidata anche dalla presenza in fondamentali ruoli secondari dei nostri Remo Girone e Lisa Gastoni. Una scelta linguistica apprezzabile che consolida indubbiamente l'atmosfera della visione, sospesa su un inquieto progresso mystery in cui convivono punti di forza e altrettante debolezze: i novanta minuti di visione infatti, pur non privi di un fascino a tratti morboso (e con un pizzico di erotismo azzeccato), risentono di un ritmo a tratti eccessivamente lento che smorza parzialmente l'altrimenti notevole carica tensiva. Voice from the stone mescola psicologia e spiritismo senza cercare facili spaventi (i jump scare sono qui giustificati assenti) preferendo concentrarsi sull'intensità emotiva di una storia suggestiva impreziosita dal, potenzialmente intuibile, colpo di scena finale. Il vero problema dell'operazione, da cui traspaiono varie influenze delle produzioni Hammer, è la sua leggiadra pacatezza che in taluni momenti conduce involontariamente alla noia; fortunatamente le ottime interpretazioni del ridotto cast nascondono abilmente i tempi morti, e se Marton Csokas si dimostra per l'ennesima volta attore roccioso e versatile, Emilia Clarke si cala con ammirevole mestiere in un ruolo più complesso del previsto.