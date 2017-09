The Whistleblower, in seconda serata il thriller drammatico con Rachel Weisz Recensione

Kathryn Bolkovac è una poliziotta del Nebraska che ha perso l'affidamento della figlia e sta cercando un trasferimento di lavoro per poterle stare più vicino, dato che la ragazza sta andando a vivere in una nuova città con il padre. Trasferimento che non arriva ma alla donna si prospetta comunque un incarico interessante e remunerativo, col cui ricavato potrebbe ottenere la custodia della ragazza: sei mesi in missione in Bosnia, nelle fila di un'agenzia sotto diretto controllo delle Nazioni Unite. Giunta nel Paese ancora scosso dalle ferite della guerra (siamo nel 1999), Kathryn si imbatte in una società ancora profondamente divisa tra vinti e vincitori e ferocemente maschilista, con le violenze sulle donne che vengono ignorate dalla polizia locale. Ma il peggio deve ancora venire e quando l'agente si imbatte in un traffico di prostituzione di ragazze appena adolescenti verrà a galla un sistema di corruzione che si annida anche nei palazzi delle forze di pace e in cui sono coinvolti diversi suoi colleghi.

Contro ogni ingiustizia

E' ispirato alla reale vicenda che ha visto coinvolta in prima persona la reale figura di Kathryn Bolkovac e che ha tolto il velo dai loschi giri di corruzione che vigevano tra le cosiddette forze di pace, nonostante la sua documentata denuncia non abbia poi prodotto condanne di sorta e tentativi di insabbiamento. The Whistleblower, pur prendendosi qualche libertà narrativa rispetto al reale andamento dei fatti, ha il merito di porre l'attenzione su un dramma che riguarda ancor oggi milioni di vittime in ogni parte del mondo ed in questo non fa sconti allo spettatore, premendo su un orrore fisico e psicologico che emerge prepotente in più di una sequenza: spesso in questi casi si apre il dibattito su quanto sia necessario e quanto gratuito mostrare questo tipo di brutalità, e la regista esordiente Larysa Kondracki riesce ad evitare sempre per un soffio di andare al di là del mostrabile. Certo, le due ore di visione hanno un impatto duro e feroce che non lascia indifferenti, ma il film "alleggerisce" parzialmente i toni più crudi nella parte prettamente d'indagine della protagonista, donna in un mondo di uomini e vittima spesso di dileggio ed ostilità. E nelle sue atmosfere thriller - poliziesche l'operazione funziona con dovizia, grazie anche soprattutto alla vibrante performance di una superlativa Rachel Weisz, calatasi con la giusta e dolorosa intensità nei panni della Bolkovac, creando una sincera empatia e catalizzando al meglio la tensione emotiva dell'amara vicenda.