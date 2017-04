The Last Princess, la recensione del dramma biografico coreano

Il cinema coreano ha sempre prestato particolare attenzione alle figure di regnanti e sovrani di ere passate più o meno recenti, con un gran numero di film storici di alto valore qualitativo. Si è dovuto però attendere fino alla scorsa stagione per vedere una trasposizione su grande schermo ispirata alla vita della Principessa Deokhye, ultima erede dell'Impero, scomparsa nel 1989. Mancanza comprensibile in quanto la donna era stata dimenticata dalla maggior parte dei suoi più giovani connazionali dopo anni di esilio forzato in Giappone, e riportata alla ribalta prima dal romanzo del 2009 di Kwon Bi-young ed in seguito da questo relativo adattamento cinematografico firmato dall'apprezzato regista Hur Jin-ho. The Last Princess mescola finzione e fatti realmente accaduti nel raccontarci la storia della giovane Principessa che, dopo aver visto da bambina morire il padre per avvelenamento, a tredici anni fu costretta a recarsi in Giappone per continuare gli studi. Nel 1925 infatti la Corea era già da diverso tempo sotto il dominio coloniale nipponico, e lo stesso Primo Ministro coreano era un leccapiedi degli invasori; in un Paese a lei ostile Deohkye troverà conforto nel rapporto con il connazionale Kim Jang-han, ufficiale dell'esercito del Sol Levante in realtà a capo di un movimento di ribelli intenzionati a liberare la patria dal nemico.

Una principessa senza regno

Un melodramma biografico e storico intenso e visivamente potente che mantiene sempre alto l'interesse per tutte le due ore di visione. Un mirabile equilibrio narrativo sottolinea la successione degli eventi, alternati tra il presente filmico e il passato che riporta alla luce tutte le più nere vicissitudini vissute dalla protagonista, soltanto poco più che una bambina quando si trovò ad abbandonare la Terra natale per recarsi in casa del "nemico" quale reclusa e riverita ostaggio di lusso. Costruito su numerose scene madri, dalla morte del padre nei minuti iniziali all'incitazione alla ribellione ai lavoratori coreani schiavizzati dalle industrie giapponesi, dall'esecuzione del piano di fuga alla forzata separazione dal platonicamente amato Kim, The Last Princess (presentato in questi giorni alla 19esima edizione del Far East Film Festival di Udine) ha una varietà capace di destreggiarsi con raffinatezza su più sottotesti, lasciando emergere anche il lato romantico della vicenda e un'avvincente escalation da spy movie nell'ultima mezzora. A non mancare mai è una costante tensione emotiva che trova primigenia forza nella magistrale performance di Son Ye-jin, abile nel calarsi anima e corpo in un ruolo complesso e ricco di sfaccettature che evolve con lo scorrere degli anni fino allo struggente e dolceamaro epilogo. Hur Jin-ho mette in scena un'opera stilisticamente vistosa che eccelle, come da tradizione delle produzioni omologhe, per ricostruzione ambientale / scenografica e bellezza dei costumi, appagando così anche lo sguardo in un insieme dove le emozioni giocano un ruolo predominante, permettendo anche al pubblico occidentale di scoprire una figura ingiustamente dimenticata dalla storia.