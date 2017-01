Spectral, un avvincente action/sci-fi d'ambientazione bellica Recensione

In Moldavia l'esercito americano è impegnato in un'aspra guerra civile contro le forze ribelli, ma un nuovo e assai più temibile nemico si palesa all'improvviso: delle entità spettrali dalla forma umanoide e di origine sconosciuta sterminano infatti i soldati statunitensi come nulla fosse. La particolarità di queste "tangibili apparizioni" è che sono visibili soltanto attraverso dei speciali sensori posti in dotazione alla visiera dei soldati; ad indagare sull'accaduto viene perciò inviato proprio l'inventore di questa tecnologia, il giovane e idealista scienziato Mark Clyne. Messo di fronte ai filmati che ritraggono gli ultimi istanti di vita di un pluridecorato eroe di guerra, ucciso da uno dei misteriosi e presunti fantasmi, Clyne comprende che deve indagare sul posto per comprenderne la reale natura, trovandosi in una vera e propria zona di guerra contro creature apparentemente indistruttibili.

Guerra impari

Prodotto da Universal e Legendary Pictures e originariamente pensato per un uscita in sala, Spectral è stato poi dirottato su Netflix che ne ha acquistato, a ragion veduta, i diritti. Scelta azzeccata visto che l'esordio dietro la macchina da presa del regista pubblicitario Nic Mathieu, pur non potendo contare su un budget faraonico e senza un cast di grande richiamo (senza nulla togliere a interpreti conosciuti e di valore come Emily Mortimer e Bruce Greenwood), si rivela un avvincente film di genere narrativamente superiore a molti più blasonati blockbuster. Non che la sceneggiatura brilli per originalità, ma la visione d'insieme della storia, con tanto di inquietanti e drammatici risvolti nella parte finale, ha le carte in regola per mantenere l'attenzione alta fino ai titoli di coda. Uno sci-fi d'ambientazione bellica che mantiene ciò che promette dopo il veloce prologo, catapultando lo spettatore in una zona di guerra devastata dal conflitto (efficace l'ambientazione con le riprese effettuate a Budapest) in cui presenze sovrannaturali minano la sopravvivenza dei soldati e dell'intera popolazione civile, dando il via ad una ricerca della verità da parte dei protagonisti che, pur seguendo binari abbastanza classici, possiede il giusto mix di azione e tensione emotiva. Il design di questi "spettri", ritenuti da alcuni una nuova arma del nemico e da altri la manifestazione dei morti caduti in guerra, può contare sull'efficace realizzazione visiva da parte della Weta Workshop di Peter Jackson e ricorda vagamente, così come le armature dei combattenti, quello delle entità presenti in Final Fantasy: The Spirits Within (2001), donando un discreto impatto spettacolare ad un'operazione onesta e più che godibile per gli amanti del filone.