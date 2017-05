Small Crimes, la recensione del film con Nikolaj Coster-Waldau su Netflix

Una piccola cittadina di provincia, un mistero sepolto nel passato ed un protagonista in cerca di redenzione: sono queste le tematiche di Small Crimes, adattamento dell'omonimo romanzo di Dave Zeltserman disponibile in esclusiva streaming su Netflix. Diretto da Evan Katz, che aveva esordito qualche anno or sono con il sorprendente Cheap Thrills (2013), il film vede per protagonista Nikolaj Coster-Waldau, conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Jaime Lannister nella serie televisiva Game of Thrones. L'attore danese interpreta Joe, un ex-poliziotto in disgrazia dopo aver scontato sei anni di carcere per il tentato omicidio di un collega, rimasto orribilmente sfigurato durante l'assalto. Finita la sua pena Joe cerca un riscatto personale ma l'allontanamento forzato dalle figlie, il burrascoso rapporto con i suoi genitori e un segreto relativo al crimine precedentemente commesso sembrano remare contro le sue aspettative.

In balia della corrente

Un thriller noir di provincia a tinte nerissime, in cui gli errori del passato si ripercuotono senza pietà sul possibile futuro e in cui la possibilità di avere una seconda occasione, rimarcata più volte nei novanta minuti di visione, pare solo un lontano miraggio. E' un film crudele Small Crimes, condensato di un'amara ironia nera e di influenze da crime-drama, dove se qualcosa deve andare storto sicuramente lo andrà. Joe (reso con efficacia da un ottimo e credibile Coster-Waldau) è una figura bifronte, fattore questo ben evidenziato dalla moneta che si porta sempre appresso: il suo desiderio di cominciare una nuova e onesta vita e riabbracciare le sue due bambine si scontra infatti con i lati più cupi e dark di un carattere difficile da inquadrare, sempre sospeso tra il Bene e il Male. L'intrigo che si dipana nel procedere degli eventi, con poliziotti corrotti e criminali spietati, espleta progressivamente quel che accadde davvero nella maledetta notte di sei anni prima, notte le cui conseguenze necessitano di ulteriori interventi nel presente onde evitare nuovi nefasti sviluppi. Il regista mette in scena una dolente ballata introspettiva sul significato delle scelte, evitando facili soluzioni ed optando per una messa in scena che si prende i suoi giusti tempi regalando qua e là avvincenti sussulti d'azione, una manciata di colpi di scena ed un epilogo che si pone quale perfetta chiusura del cerchio.