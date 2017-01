Scuola di Mostri, il cult horror in dvd: la recensione

Cosa succederebbe se tutti i mostri mitici del cinema dell'orrore degli anni Trenta e Quaranta si materializzassero in una cittadina americana del XX secolo con l'intento di infrangere un antico e potentissimo amuleto che diviene vulnerabile ogni cento anni al fine di rompere l'eterno equilibrio tra il bene e il male? Un anno dopo aver debuttato dietro la macchina da presa grazie all'apprezzabile zombie movie Dimensione terrore e sei prima di firmare il Robocop 3 che rimane tutt'oggi il suo ultimo impegno registico, provò a risponderci nel 1987 Fred Dekker tramite Scuola di mostri, i cui protagonisti sono un gruppo di ragazzini appassionati di film di paura non poco debitori nei confronti della giovane combriccola portata sullo schermo da Richard Donner nel molto più conosciuto I Goonies. Del resto, mentre lì era il gigantesco deforme Slot ad affiancare Sean Astin e compagni di avventure nella ricerca di un tesoro perduto, qui è nientemeno che la creatura di Frankenstein a supportare gli eroici componenti della "squadra antimostro" nella lotta contro l'uomo pesce, la mummia e l'uomo lupo capitanati da Dracula.

Il dvd

Un uomo lupo che, in realtà più vicino nel look a quello visto ad inizio anni Sessanta ne L'implacabile condanna che all'originale incarnato da Lon Chaney Jr, si prende anche un calcio nei testicoli in una sequenza divenuta a suo tempo il tormentone del trailer trasmesso in tv del film e che provvede ad arricchire la dose di umorismo, insieme all'ironico annientamento della già citata mummia. Al servizio di un divertente e tutt'altro che noioso teen-movie che, sulla evidente scia della maniera di fare horror indirizzato al pubblico dei ragazzi tipica di Joe Dante, come un po' tutte le analoghe pellicole sfornate negli anni Ottanta sfodera un sapore generale che riporta almeno a tre decenni addietro; quando, tra l'altro, prese piede negli Stati Uniti una cinematografia a base di mostri adolescenti, da I was a teenage werewolf a La strage di Frankenstein. Un teen-movie che, impreziosito da effetti speciali a cura del compianto Stan Winston e sceneggiato dal regista insieme allo stesso Shane Black che scrisse nello stesso periodo Arma letale, non dimostra affatto i trent'anni che possiede, nonostante le diverse ingenuità e le assurdità di script tipiche dell'epoca cinematografica reaganiana. Epoca di cui si tende ancora oggi a guardare con grande piacere le coraggiose imprese di una gioventù che, tutt'altro che fornita di computer ed equipaggiata con walkie talkie al posto dei telefoni cellulari, appariva decisamente più simpatica nella sua assurda impresa di salvare il mondo rispetto alle quasi sempre odiose generazioni odierne in fotogrammi, tanto ultratecnologiche quanto nullafacenti e propense unicamente a lasciarsi andare in vizietti assortiti e sconcezze via web. Con la sola galleria fotografica quale contenuto extra, è Sinister Film a renderlo finalmente disponibile per il mercato dell'home video digitale.