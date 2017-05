Rogue One: A Star Wars Story, la recensione della versione Blu Ray

Racchiudere l'universo di Star Wars nei soli film della saga è molto limitante. Le storie che hanno visto protagonisti Luke Skywalker, la principessa Leila, Han Solo e tutti i personaggi più famosi del franchise sono solo una parte del complesso tessuto di avvenimenti che popolano questo vero a proprio mondo alternativo, esplorato nel corso del tempo dai medium più disparati, dai fumetti all'animazione, passando anche per i videogiochi. George Lucas, attraverso la caratterizzazione dei personaggi, delle vicende che ruotano intorno alla nascita e alla presa del potere da parte dell'Impero, e delle storie legate ai Jedi e alla ribellione, ha creato un plot narrativo in cui anche storie all'apparenza meno importanti assumono un ruolo centrale nell'ottica dello sviluppo di questo universo. Universo che poggia parte delle sue basi su quanto raccontato in Rogue One: A Star Wars Story, arrivato in Italia in un'ottima edizione Blu Ray grazie a Disney.

Tanti contenuti extra e ottima qualità video

Jyn Erso, Cassian Andor e il robot K-2SO sono solo alcuni dei protagonisti di Rogue One: A Star Wars Story, spin-off della saga uscito lo scorso dicembre per raccontare gli avvenimenti che hanno portato i piani della Morte Nera nelle mani dei ribelli. Una storia solo sussurrata in Star Wars - Una nuova speranza, ma il cui esito è fondamentale per la ribellione, scatenando una serie di eventi che daranno il via alla trilogia originale. Proprio i piani sottratti nel corso del film porteranno la principessa Leila ad essere imprigionata dall'impero, non prima però di aver nascosto i dati all'interno del fidato R2-D2. Insomma, si tratta di una storia che merita di essere approfondita, e Rogue One: A Star Wars Story riesce bene a rappresentarla sul grande schermo, come testimoniato anche dagli ottimi riscontri di critica e pubblico, oltre che al botteghino, con un incasso di oltre 1 miliardo di dollari a livello mondiale. Ora, con l'arrivo dell'edizione Blu Ray, si completa il cerchio portando nelle case le storie dei ribelli con un triplo disco davvero ben realizzato. Il Blu Ray arrivato nei negozi nasconde al suo interno sia la versione 3D della pellicola, sia quella classica in due dimensioni, più un terzo disco con dei bonus interessanti. La cura nella realizzazione del prodotto è palese fin dai menù, che riprendono lo stile utilizzato nel film per rappresentare visivamente i piani della Morte Nera. A livello tecnico, oltre ai menù a colpire è la qualità video, davvero ottima, che si amalgama bene con lo stile retrò utilizzato dal regista Gareth Edwards per le immagini del film. Del resto, Rogue One: A Star Wars Story è stato girato interamente in 4K nativo, e il flusso video in 1080p presente nel Blu Ray beneficia molto della risoluzione maggiore di partenza, seppur downscalata. Il risultato finale sono immagini volutamente sporche e con una leggera grana, che seguono lo stile della trilogia originale, ma riproposte nella bellezza dell'alta definizione moderna. A questo punto, speriamo davvero che il master originale in 4K possa essere sfruttato per creare un'edizione in UHD su Ultra HD Blu Ray, con cui apprezzare ancora meglio anche i dettagli più infinitesimali. Purtroppo, non abbiamo potuto provare la versione 3D del film, visto che il TV 4K utilizzato non supporta questo formato, come del resto molti dei modelli in uscita in questo 2017. Dal punto di vista audio invece, troviamo una traccia in DTS-HD HR in 7.1 per l'inglese e purtroppo solo in DTS 5.1 per l'Italiano. Inutile dire che la differenza, in presenza di un impianto audio compatibile con questo standard come quello usato per la prova, si sente ed è piuttosto evidente, soprattutto alzando il volume.

La traccia DTS-HD regala un suono più pulito e canali più separati e precisi, con picchi qualitativi davvero eccellenti nelle scene d'azione, dove la colonna sonora di Michael Giacchino si fonde meglio con le esplosioni e gli effetti sonori tipici della saga. Se ne avete la possibilità quindi vi consigliamo di gustarvi il film in lingua inglese, godendo così di un audio più ricco di dettagli e preciso nel posizionamento dei suoni. Sul fronte contenuti speciali, sempre molto richiesti dai fan quando si parla di Star Wars, segnaliamo l'assenza di scene extra, ma gli speciali sono numerosi e interessanti. Dagli easter egg presenti nel film ai focus sui personaggi introdotti in questa pellicola, raccontati dagli stessi attori, passando anche per il futuro della saga, i contenuti extra regalano qualche ora di intrattenimento extra, e molto informazioni in più per i fan della saga.