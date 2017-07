Prima di domani, recensione del nuovo film di Ry Russo-Young

Contrariamente a quanto si pensi, il teen movie non è morto ma solo migrato verso altri lidi e rappresentazioni pop e commerciali (vedi il recente Spider-Man: Homecoming), o al contrario cupe e sperimentali. Da qualche decennio infatti, se escludiamo episodi di successo alla Mean Girls ed Easy Girl, la deriva pessimista - o per meglio dire apocalittica - ha sostituito la leggerezza tipica del cinema degli anni Ottanta, epoca in cui il genere esplose grazie al contribuito di John Hughes, sia nella forma che nel contenuto: a questo immaginario spesso inquieto fanno riferimento film come Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola, Donnie Darko di Richard Kelly, Elephant e Paranoid Park di Gus Van Sant, e la lista potrebbe diventare infinita. Ci sono invece pellicole che hanno visto l'incontro tra la ricerca autoriale e la popolarità del soggetto, partendo da un contesto produttivo indipendente e finendo col diventare preda del grande pubblico; l'esempio più importante è sicuramente Twilight di Catherine Hardwicke. Proprio quell'idea nuova di teen movie sembrerebbe aver ispirato la giovane regista Ry Russo-Young per Prima di domani, adattamento cinematografico del romanzo bestseller "E finalmente dirò addio" (Before I fall) scritto da Lauren Oliver ed edito nel 2010. Da Twilight ruba la scelta dei luoghi, un nord America uggioso e umido immerso tra boschi e laghi, e un certo gusto per i colori freddi: il paesaggio definisce l'umore generale del racconto e costituisce un buon motivo di attrazione, al di là della piega thriller e dei percorsi dei personaggi all'interno della trama.



L'adolescenza come Purgatorio in Terra



Una trama, all'apparenza banale e già affrontata in passato (da Source Code a Edge of Tomorrow) che felicemente pianta le sue radici nella mitologia greca, dunque offre allo spettatore una lettura meno sciocca e anzi intelligente dell'adolescenza: la figura di Sisifo, punito da Zeus e costretto a spingere un masso nell'Ade e a ripetere questo compito per l'eternità, non soltanto viene citata nella classe dove studia la protagonista Samantha (Zoey Deutch), ma richiama immediatamente la sorte della ragazza, costretta a rivivere lo stesso giorno in attesa di una qualche espiazione. Senza rivelare troppo, possiamo affermare che per lei il famoso momento del coming of age - lasciare l'infanzia per il mondo adulto - corrisponde ad un purgatorio, un limbo nel quale è imprigionata fino a quando non avrà sciolto il mistero (e il problema) più grave della sua vita.



Una generazione inquieta e fragile tra Twilight e 13 Reasons Why

La Russo-Young è abile nella descrizione dell'esperienza adolescenziale, un universo che probabilmente ricorda bene data la giovane età ma che si riallaccia subito ad un contemporaneo sempre più critico e preoccupante, di ragazzi e ragazze in costante ricerca della condivisione sui social network, superficiali e perfidi, individualisti che si rifugiano nella sicurezza del gruppo (quello che impedisce a Samantha di guardare il mondo da una diversa prospettiva).



Ecco, Prima di domani inquadra questa generazione, a cavallo fra l'inquietudine dei vampiri di Twilight e la fragilità di 13 Reasons Why, la serie Netflix che quest'anno ha riscosso un inatteso successo. C'è da chiedersi se non sia un trend delle ultime stagioni, o se sia questo, oggi, l'unico modo di aprire una finestra sul genere teen. Realizzando ciò che promette all'inizio grazie ad un finale decisamente riuscito e catartico, Prima di domani smentisce la patina superficiale che lo ricopre, adottando soluzioni di montaggio e una fotografia piacevole e crescendo nel suo divenire. Immerso in un'atmosfera resa ancora più suggestiva dai brani selezionati per la colonna sonora: la meravigliosa Genesis di Grimes (musicista canadese) prende il posto della Hearing Damage di Thom Yorke nella saga di Twilight, in questo gioco di rimandi sonori e visivi per nulla casuali ad un teen movie di cui subiamo ancora il fascino e l'eccitazione una volta entrati in sala.