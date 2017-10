Pride and Glory - Il prezzo dell'onore, in TV il poliziesco con Edward Norton

Ray Tierney (Edward Norton) è un poliziotto per discendenza e per sangue, visto che sia il padre (Jon Voight) che il fratello maggiore Francis (Noah Emmerich) appartengono al Corpo. Da anni convinto ad occuparsi dei casi di persone scomparse in seguito ad un trauma passato, l'agente decide di tornare in servizio sul campo quando quattro colleghi vengono trovati uccisi in un raid a Washington Heigts. Le indagini conducono ad un noto criminale ispanico che sembra strettamente collegato ad un giro di poliziotti corrotti nel quale sarebbe invischiato anche il cognato Jimmy (Colin Farrell); Ray si trova così ora in una difficile situazione dovendo scegliere se tradire la propria famiglia (il caso coinvolgerebbe anche lo stesso inconsapevole Francis, comandante in capo del dipartimento) o denunciare l'accaduto alle autorità competenti.

Legami di sangue

Solido thriller poliziesco aperto ad ampie sfumature drammatiche attraverso i risvolti interpersonali di un nucleo familiare che finisce per trovarsi ai lati opposti della barricata in una battaglia di ideali e giustizia, Pride and glory - Il prezzo dell'onore è un titolo che mantiene quello che promette grazie ad una sceneggiatura incisiva che delinea con il giusto cipiglio le varie psicologie dei protagonisti. Scritto da Joe Carnahan e Gavin O'Connor e diretto dal secondo, il film riesce ad equilibrare il lato introspettivo e umano della vicenda con quello prettamente di genere, con una gestione poliziesca della vicenda che si muove su alte dosi tensive, in particolare nelle scorribande violente e illegali compiute dagli agenti corrotti pronti a tutto pur di non farsi scoprire. La sceneggiatura dona il necessario spazio ai tre principali protagonisti, ognuno alle prese con i propri problemi e demoni personali, offrendo anche un ritratto abbastanza credibile delle relative dinamiche ivi inerenti e rendendo più sottile del previsto il confine tra bene e male assoluto, per quanto buoni e cattivi siano nettamente schierati, peccando solo in un finale alquanto improbabile e forzato che smorza parzialmente la plausibilità del racconto. Gran merito della riuscita dell'operazione va sicuramente dato alle eccellenti prove del cast all-star, con menzioni d'onore per Edward Norton e Noah Emmerich, capaci di dar vita a figure complesse e sfumate con cui creare un facile legame empatico per una storia a tinte amare che, nelle intenzioni del regista, guarda al cinema politico degli anni '70 con la corruzione nella polizia a rappresentare un giro di malaffare anche e soprattutto ai più alti livelli istituzionali.