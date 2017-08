Pioggia infernale, in tv l'action thriller con Morgan Freeman e Christian Slater Recensione

Nelle prime fasi produttive il nome caldo per la regia era stato quello di John Woo, poi chiamatosi fuori dal progetto per dirigere Face/Off - Due facce di un assassino (1997): chissà che alt(r)i risultati avrebbe potuto ottenere una produzione come Pioggia infernale, affidata infine all'onesto mestierante nonché direttore della fotografia Mikael Salomon, capace comunque di realizzare un discreto b-movie di genere ad alto budget. Costato 70 milioni di dollari il film è ambientato durante una tempesta di immani dimensioni che sta mettendo sotto scacco l'intera area del Midwest americano. Proprio per la probabile alluvione degli edifici una coppia di agenti portavalori, il giovane Tim e l'anziano Charlie, è incaricata di recuperare i depositi delle banche locali, ignara che sulle proprie tracce vi sia una banda di criminali. Coinvolto in un conflitto a fuoco in cui il suo collega ha perso la vita, Tim decide di nascondere i soldi ma i rapinatori gli sono inesorabilmente alle calcagna, mentre la diga cittadina rischia di crollare da un momento all'altro...

Hard rain

Un divertente action-thriller di genere che ha il merito di non prendersi troppo sul serio, riempendo i novanta minuti di visione di una frizzante ironia e di sequenze ad alta dose di suspense, elemento questo ulteriormente esasperato dalla costante minaccia meteorologica, con la pioggia che cade incessante sulle strade cittadine trasformandole in un vero e proprio inferno d'acqua: non si contano le situazioni in cui i protagonisti si trovano costretti a situazioni d'emergenza, intrappolati o legati mentre il livello sale sempre più inesorabilmente. Pioggia infernale non nasconde le sue volontarie ingenuità, affidando agli stereotipi dei personaggi il compito di creare un discreto rapporto empatico e, complici le buone interpretazioni del trio di protagonisti (Morgan Freeman, Christian Slater e Minnie Driver) e di un interessante nugolo di caratteristi, l'obiettivo può dirsi discretamente compiuto; la suggestiva ambientazione inoltre permette di dar vita ad efficaci scene d'azione, tra rocamboleschi inseguimenti su moto d'acqua o motoscafi e complesse situazioni di stallo, con tanto di parziale ribaltamento dei ruoli nello scoppiettante finale. Il risultato finale si rivela perciò assai godibile, consciamente figlio di quella serie b tipica degli anni '80 / '90 che nella sua spontanea ingenuità dava vita a produzioni di facile ma apprezzabile entertainment a buon mercato.