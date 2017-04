Master, la recensione dell'action - thriller "finanziario" di Cho Ui-seok Recensione

Se nella realtà le frodi finanziare sono purtroppo frequenti e i colpevoli la fanno spesso franca, il cinema non è così magnanimo nei confronti di chi commette questi reati. E' ambientato proprio nell'oscuro, ai più, mondo della finanza Master, il nuovo thriller campione d'incassi in patria, di quel Cho Ui-seok che già qualche anno fa aveva dato alla luce l'interessante Cold Eyes (2013). Una vicenda che si concentra sui tre personaggi principali, eguali per minutaggio e importanza ai fini degli eventi, e che ci trascina per oltre due ore in un sottobosco di corruzione ai più alti livelli. La storia inizia con un evento pubblico organizzato da Jin Hyun-pil, amministratore delegato e proprietario della compagnia One Network, che promette ai numerosi investitori guadagni sempre maggiori. La polizia sospetta però che dietro la facciata si nasconda una vera e propria truffa milionaria e le indagini del detective Kim Jae-myung finiscono per coinvolgere anche il giovane Park Jang-gun, rampante socio nonché esperto hacker al servizio di Jin, costretto a collaborare (in caso di rifiuto gli si aprirebbero le porte del carcere) e a spiare il suo capo.

Soldi sporchi

Il regista sa bene dove vuole arrivare nella costruzione filmica di un racconto a più strati, intento a scandagliare il lato più oscuro della finanza per dar vita ad un drama-thriller intenso sia dal punto di vista emozionale che da quello più prettamente di genere. Master (presentato alla 19esima edizione del Far East Film Festival di Udine) ha un unico difetto relativo all'eccessiva durata di due ore e venti, con una parte centrale in cui non mancano momenti di stanca e che non regge il confronto con quanto visto prima e dopo. Proprio a metà visione inoltre avviene un parziale ribaltamento dei ruoli che, pur dando nuova linfa alla narrazione, risulta non del tutto verosimile nella gestione delle scelte dei personaggi principali, quasi avesse inizio un'altra storia. Impressione sottolineata anche dal cambio di ambientazione che nell'ultima mezzora si sposta in quel di Manila, concedendo spazio ad un'azione sanguigna tra sparatorie, inseguimenti e salvataggi dell'ultimo minuto. Un'escalation più "ludica" e avvincente realizzata con grande dispendio di uomini e mezzi che ripaga lo spettatore della lunga attesa e consegna infine la vicenda al suo giusto epilogo (con tanto di un paio di superflue sequenze post titoli di coda). I diversi colpi di scena aventi luogo proprio nel finale e la complessità a tratti ostica di una vicenda più complessa di come inizialmente appaia mantengono ad ogni modo sui buoni livelli la soglia d'attenzione, complici anche le ottime performance del trio di protagonisti in cui spicca nel ruolo di diabolico villain la star Lee Byung-Hun, conosciuto anche dal pubblico più mainstream per le sue apparizioni in produzioni hollywoodiane (tra le altre Il dittico di G.I. Joe e I magnifici 7).