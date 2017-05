La ragazza dei miei sogni, la recensione del fantasy italiano

È lo stesso Francesco Dimitri autore del romanzo La ragazza dei miei sogni a firmare la sceneggiatura del lungometraggio che prende il via proprio da quelle pagine, mirate tra l'altro a ribadire che l'incanto è ovunque, per le strade, tra la gente, bisogna solo imparare a guardare perché dietro a quello che vediamo tutti i giorni si nascondono significati inattesi e nulla è ciò che sembra. Lungometraggio che rappresenta il secondo diretto dal romano classe 1970 Saverio Di Biagio - dopo l'apprezzato Qualche nuvola - e che vede al proprio centro Primo Reggiani nei panni di un trentenne insoddisfatto e condizionato da molte situazioni che gli impediscono di vivere come vorrebbe; dalla morte dei genitori all'asettica redazione giornalistica per cui lavora, passando per il tanto spigliato quanto superficiale coinquilino con le fattezze di Marco Rossetti, e per la ragazza che gli ha fatto perdere la testa, ma con la quale non riesce a dichiararsi. Ragazza incarnata dalla Chiara Gensini di Tutto molto bello e che, in fatto di bellezze femminili coinvolte nell'operazione, fa il paio con una intrigante Miriam Giovanelli somigliante a colei che il protagonista sogna tutte le notti.

Primo... amore

Una Giovanelli con cui arriva a condividere un sentimento incontenibile; man mano che, al di là di Nicola Nocella e del veterano Remo Girone, il ricco cast sfodera un Nicolas Vaporidis una volta tanto lontano dal clima rassicurante delle commedie tricolori che ce lo hanno fatto conoscere, in quanto alle prese con un personaggio caratterizzato da una doppia vita e appassionato di occulto. Perché, mentre quest'ultimo cerca di mettere in guardia l'amico dalla nuova conoscenza che lo ha fatto innamorare, è in qualità di fantasy urbano ambientato nel presente che vuole apparire La ragazza dei miei sogni. Un fantasy urbano che non manca comunque di sfruttare desolate spiagge invernali su cui passeggiare nel tentativo di evocare una certa atmosfera da esoterismo; fino al raggiungimento di una seconda parte destinata ad avvicinarsi sempre più all'horror, con influenze probabilmente provenienti da alcuni lavori di Roman Polanski (più da La nona porta che da Rosemary's baby - Nastro rosso a New York, però) e morti in arrivo. Ma non basta ricorrere ad un tema musicale palesemente ispirato alla Dream on degli Aerosmith per conferire il necessario "respiro di genere" ad una oltre ora e mezza di visione che, non priva di ridicolezza involontaria (da determinati dialoghi alla sequenza del pendolino), risulta piuttosto fiacca e noiosa. E la causa, senza alcun dubbio, va attribuita ad una piatta regia, tutt'altro che distante da quelle sfoggiate all'interno di molte fiction concepite per il piccolo schermo.