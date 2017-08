La principessa e l'aquila, la recensione del documentario di Otto Bell

La Mongolia, con i suoi immensi e suggestivi paesaggi, ha da sempre fatto sfondo a documentari naturalistici di primo piano, trovando però nel nuovo millennio anche un'impronta filmica di tal nome in opere che raccontano, attraverso una struttura da doc filmico, la vita e la quotidianità delle popolazioni che vivono in quei desolati e magici luoghi. Basti pensare al misconosciuto La storia del cammello che piange (2003) che indagava sul rapporto stretto tra uomini e animali in quelle lande selvagge; si inserisce su questa scia, ma con un'impronta più avventurosa, anche La principessa e l'aquila, pluripremiato titolo ora giunto anche nelle nostre sale. In quest'occasione la storia vera ivi raccontataci è quella di Aisholpan, tredicenne kazaka che vive in Mongolia con la famiglia. Il sogno della ragazzina è quello di seguire le orme paterne diventando un'addestratrice d'aquila, ma le tradizioni locali vedono male il fatto che una donna decida di cimentarsi in una pratica tradizionalmente maschile. Dopo aver catturato il volatile con l'aiuto del padre Aisholpan decide di partecipare al festival annuale dell'Aquila Reale, in cui sono in competizione i più grandi addestratori di tutto il Paese.

She has a dream

Accompagnato da una breve narrazione (5 minuti appena su 87 di girato) raccontata nella versione originale da Daisy Ridley e in quella nostrana da Lodovica Comello, La principessa e l'aquila è un inno alla natura e alla forza di volontà, duplice messaggio che regala all'operazione un'inaspettata vitalità e un senso di verosimile avventura che conquista già dai primi istanti, con riprese "a volo d'aquila" degli splendidi paesaggi incontaminati in cui è ambientata la vicenda. Il regista esordiente Otto Bell si insinua senza invadere nell'intimità della famiglia protagonista, concentrandosi in particolar modo come ovvio sulla figura di Aisholpan e il di lei padre, pronto a tutto per vedere la figlia realizzare il suo sogno contro ogni pregiudizio. Il film non si adagia inoltre su eccessi di retorica concedendo ad ogni modo ampio risalto allo spettacolo, con inquadrature sempre ragionate e calibrate che, tra rallenty e quant'altro, sanno restituire alle immagini la giusta dose di potenza visiva, con i momenti più avvincenti quando la Nostra partecipa al torneo di addestratori, unica donna in mezzo a decine di uomini già esperti. Si evita nel complesso un'impostazione didattica in favore di un'impronta più adatta al grande pubblico, con tanto di suggestiva colonna sonora (il pezzo sui titoli di coda, cantato da Sia, è stato realizzato ad hoc per il film) ad accompagnare i momenti più suggestivi del racconto, illuminati dal sincero sorriso di questa giovane pronta a tutto pur di realizzare il proprio sogno.