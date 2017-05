L'Amore Criminale: la recensione del film con Rosario Dawson

ha avuto il colpo di fulmine per la scrittura quando ha ricevuto in regalo una macchina da scrivere gialla giocattolo, ma funzionante, alla tenera età di 4 anni. L'argomento preferito? I telefilm, a cui ha dedicato (oltre a svariate notti insonni) la tesi di laurea e il saggio per diventare giornalista professionista. In due parole: serial addicted! Se volete, potete seguirla su Twitter

Alzi la mano chi non ha mai avuto un ex "ingombrante" nel proprio curriculum sentimentale. Uno di quelli che crea profili di coppia su Facebook e controlla ogni sera la cronologia, sbircia le conversazioni su Whatsapp mentre sei nella camera accanto sotto la doccia o scorre la rubrica telefonica per verificare quanti contatti di sesso opposto sono presenti (e quali costituiscono potenziali minacce). La versione thriller di queste ossessioni si concretizza al cinema con L'amore Criminale, in sala dal 27 aprile, e racconta di come una relazione possa finire con lanci di coltelli... e no, non solo a livello figurato. Il triangolo è il seguente: Julia (Rosario Dawson, Sin City) è la nuova fidanzata di David (Geoff Stults di October Road), ex marito di Tessa (Katherine Heigl di Grey's Anatomy, di ritorno dalla pausa-maternità) e padre della loro figlia Lily. Quando la donna lascia una brillante carriera da caporedattrice per trasferirsi da lui a San Francisco, quell'idillio romantico che aveva immaginato nella sua mente va in frantumi. E non solo perché deve ridimensionare la sua professione, adattarsi alla vita di provincia e riorganizzare le giornate in funzione della bambina di cui spesso si prende cura. Il problema più grande è proprio la ex moglie del compagno, una donna glaciale e a dir poco vendicativa.



E che cat fight sia

Ebbene sì, in totale contrasto con il look immacolato e lo sguardo da cerbiatto, Tessa si rivela presto una glaciale ‘mean girl' disposta a tutto per rimettere in piedi il matrimonio. Aiutata da una madre pedante e perfezionista (non stupiamoci che la chiamino ‘Crudelia Chanel'), la biondina architetta un piano diabolico per disfarsi della rivale. Inizia con dispettucci vari, finti vittimismi e frecciatine ipocrite per poi avanzare in un'escalation di follia. D'altronde come fidarsi di una che gestisce un birrificio (assieme all'ex) ma poi non assaggia neppure un sorso, per non eccedere con le calorie quotidiane? Le sue ossessioni da control freak scatenano una serie di eventi sempre più inquietanti che portano Julia a dubitare di se stessa, delle proprie scelte e dell'amore del compagno mentre un segreto dal passato torna a tormentarla.



Amo odiarti

Il debutto alla regia di Denise Di Novi (produttrice di Crazy, stupid, love) non poteva essere più movimentato. Ha preso la (ex) reginetta delle commedie romantiche - sì, Katherine Heigl lo è stata per almeno cinque minuti prima di eclissarsi - e l'ha trasformata in una perfettina insopportabile capace di dare dal filo da torcere alla femme fatale per eccellenza , anche se qui Rosario Dawson veste abitini a fiori e abbraccia uno stile più naïve e meno prorompente. Insomma ha rimescolato gli stereotipi e ribaltato le apparenze per tessere un'intricata tela di sotterfugi e vendette.

L'idea, non originalissima ma discretamente sviluppata, è resa interessante proprio perché offre al pubblico un gancio d'attualità e un'occasione per guardare dall'esterno la propria routine amorosa. Alcuni capricci e certe abitudini di coppia sono facilmente riconducibili a schemi ricorrenti nelle relazioni di oggi. E sì, anche quelle lontane dai social media come quella di David. Il passato ritorna e spesso per far danni nel presente. Anche se probabilmente gli intenti di sceneggiatura erano più seri, alla fine quest'immedesimazione involontaria fa gioco alla storia. Forse discutibile, di certo non indimenticabile, ma al 100% godibile.