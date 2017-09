L.A. Zombie - L'ultima apocalisse, uno zombie movie per gli amanti del trash

Quante volte Los Angeles è stata luogo di disastri, epidemie o invasioni aliene di sorta? Innumerevoli senza dubbio ma la genesi narrativa che in L.A. Zombie - L'ultima apocalisse porta la città degli angeli all'ennesima situazione di emergenza ha uno spunto fin troppo improbabile che cerca di coniugare sci-fi e horror nel peggiore dei modi. In questa produzione a basso costo scritta e diretta da Turner Clay infatti il contagio si diffonde in seguito ad una copiosa pioggia di meteoriti che, oltre a provocare ingenti danni di vite umane nella metropoli, trasportano al loro interno delle spore aliene che, diffondendosi nell'aria, hanno trasformato gli individui più predisposti in famelici e voracissimi zombie. Per il protagonista John e i suoi amici di sempre ha così inizio una vera e propria fuga alla ricerca di un luogo sicuro, mentre l'esercito si sta prodigando per una messa in quarantena dell'intera area.

Zombi from outer space

Nonostante la diversa minaccia che si trovano a fronteggiare i personaggi, l'incipit narrativo ha molto a che vedere con Cloverfield (2008), mettendo al centro della storia un gruppo di amici che, durante una festa, scopre al telegiornale che dei meteoriti si stanno pericolosamente avvicinando alla Terra; le stesse dinamiche "romantiche" che hanno luogo tra due delle figure principali ricordano l'originale monster movie di Matt Reeves. Peccato che le similitudini, non solo quelle relative alla storia, terminino qui: L.A. Zombie - L'ultima apocalisse è infatti un film che non possiede i mezzi e la sceneggiatura per costruire una visione quantomeno discreta, riciclandosi in una serie di sequenze fotocopia in cui i Nostri si trovano a correre da una parte all'altra della città con scatti da velocista degni di Usain Bolt. Il regista cerca di salvare il salvabile con le poche risorse a sua disposizione e una manciata di sequenze seppur prevedibili possiedono una minima carica tensiva, ma le debolezze strutturali dell'operazione sono fin troppo evidenti a cominciare da un uso della fotografia che si rivela più spenta che fredda e da una cura del make-up di livello amatoriale, tanto che i numerosi assalti degli infetti non fanno mai veramente paura. Le sequenze in campo aperto, accompagnate da effetti speciali di pessima qualità nella realizzazione di incendi o di mezzi militari che volano sopra Los Angeles, sono spoglie e approssimative lasciando la costante sensazione di un "vorrei ma non posso" che affossa il film nel pieno anonimato di genere.