Incarnate - Non potrai nasconderti: la recensione dell'horror con Aaron Eckhart

Jason Blum e la sua Blumhouse Productions continuano a sfornare horror in serie, spesso ottenendo grandi guadagni al botteghino a dispetto di un budget risicato: non è stato questo il caso di Incarnate - Non potrai nasconderti, che uscito oltreoceano a dicembre ha pressoché pareggiato i conti. Un titolo che, vedente per protagonisti Aaron Eckhart e Carice van Houten (conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Melisandre in Game of Thrones) si inserisce nel copioso filone esorcistico tentando di proporre una via narrativa più originale della media: il dottor Seth Ember è in possesso di una capacità più unica che rara, quella di entrare nella mente e nei sogni delle persone vittima di possessione demoniaca. Un dono e una maledizione che gli sono costate care, con l'uomo che ora è in attesa di rintracciare l'entità conosciuta come Maggie, che causò volontariamente tempo addietro la morte della sua famiglia in un incidente d'auto nel quale lui stesso rimase paralizzato alle gambe. Contattato dal Vaticano per esorcizzare un ragazzino, Ember comprende come la sua ricerca possa aver infine trovato risposta e affrontare così il suo eterno nemico. La nemesi si rivela però molto più ardua da sconfiggere del previsto...

In fuga dall'incubo

Tenta una via nuova per svecchiare il topoi classico degli horror a tema esorcismo e, almeno inizialmente, Incarnate - Non potrai nasconderti sembra sfoderare delle carte niente male nel suo mix tra film di paura e action-onirico, con il Nostro impegnato a districarsi nelle menti altrui per liberarle dalle influenze demoniache. Ben presto la narrazione comincia però a mostrare i suoi punti deboli, con un background risicato e limitato ad un paio di flashback che impedisce di creare il corretto spessore dei personaggi, vittime di una sceneggiatura che si contorce in diversi colpi di scena alquanto forzati e parzialmente prevedibili, epilogo in primis. Brad Peyton, regista di pellicole non certo memorabili quali Viaggio nell'isola misteriosa (2012) e San Andreas (2015), si rivela progressivamente incapace con lo scorrere dei minuti di mantenere un equilibrio nel gestire le due anime del film, finendo per affidarsi senza personalit ai discreti effetti speciali e all'intensità messa in campo dai due interpreti principali, con Eckhart abile nel gestire un ruolo sin troppo risicato e scontato a livello caratteriale. Spogliata dei suoi eccessi melodrammatici, l'operazione avrebbe potuto offrire spunti interessanti, ma la scelta di optare su sentieri più canonici e commerciali ha privato quegli istinti di genere comparenti nei viaggi mentali del protagonista del necessario fascino, limitandone il gusto più ludico e avvincente in favore di soluzioni facili mai pregne del necessario climax tensivo.