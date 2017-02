iBoy, Maisie Williams nel thriller/sci-fi targato Netflix Recensione

Tom è un adolescente della periferia londinese, dove le gang fanno quello che vogliono restando impunite. Il ragazzo, dal carattere taciturno e solitario, è innamorato fin dall'infanzia, non ricambiato, della compagna di classe Lucy, che vive nel suo stesso quartiere. Quando questa le chiede ripetizioni di scienze in vista dell'imminente esame, Tom si reca a casa sua scoprendo però che l'amica e la di lei famiglia sono state vittima di una brutale aggressione: colti sul fatto i criminali, Tom è costretto alla fuga e, mentre sta cercando di contattare la polizia, viene colpito alle spalle da un proiettile. Risvegliatosi in ospedale dopo dieci giorni di coma il giovane viene a sapere che in seguito alla ferita da arma da fuoco alcune parti dello smartphone gli sono entrate nel cervello e un intervento chirurgico potrebbe mettere a serio repentaglio la sua vita. E non molto tempo dopo comprende di essere in grado di captare le comunicazioni telefoniche dell'intera zona e di influenzare qualsiasi dispositivo elettronico; con questi nuovi poteri cercherà di scoprire chi si celi dietro la violenta irruzione avvenuta nell'appartamento di Lucy.

Per vendetta e per amore

Un Watch Dogs d'ambientazione scolastica in salsa sci-fi: potrebbe essere definita sommariamente così l'ultima co-produzione Netflix vedente per co-protagonista la Maisie Williams di Game of Thrones, titolo senza infamia e senza lode che si va ad inserire nel copioso filone di fantascienza a basso costo. Una film che non esalta ma al contempo non annoia, percorso ideale per una serata nel segno del disimpegno pur toccando nei novanta minuti di visioni tematiche più profonde di quanto l'incipit possa far intuire. Adam Randall, regista londinese alla seconda prova dietro la macchina da presa dopo il mediocre Level Up (2014), adatta l'omonimo romanzo di Kevin Brooks in maniera abbastanza lineare, seguendo un percorso classico incanalato su binari parzialmente intuibili che strizzano l'occhio al genere dei cinecomics: se Tom infatti non è un supereroe puro, in quanto il suo dono deriva da un incidente, i risvolti di trama guardano ai tipici turbamenti del giustiziere moderno, con il Nostro costretto a fare i conti con le conseguenze derivate dall'uso eccessivo, seppur a fin di bene, delle sue nuove capacità. Peccato che i potenziali spunti psicologici di iBoy vengano castrati da una narrazione troppo svelta che vede il giovane accettare il suo nuovo status come nulla fosse, intento a ottenere vendetta per quanto subito da lui e dalla sua amica / interesse romantico; le sfumature emotive sono poi ulteriormente abbassate dall'anonima recitazione del protagonista Bill Milner, mai effettivamente in parte. Gli effetti speciali svolgono il loro compitino, con sovrimpressioni visive di dispositivi elettronici e sistemi di sicurezza che trainano il percorso di giustizia privata ordito dal nostro, conducendoci verso il più prevedibile dei finali, corretto epilogo di un titolo appena discreto ma nulla più.