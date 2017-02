Ghostbusters Collection: la recensione della Steelbook Edition

La Scienza negli anni '80 ha potuto contare sulle più brillanti menti in circolazione, che hanno permesso all'umanità, tramite incursione sul grande schermo, di familiarizzare con tecnicismi quali energia psicocinetica, dispositivi di stoccaggio ectoplasmatico, vapori a erranza di quinta classe. Parliamo dei professori Peter Venkman, Raymond Stantz, Egon Spengler e Winston Zeddemore. Geni, soprattutto, della risata, grazie ad una delle pellicole cult della Storia del Cinema: Ghostbusters - Acchiappafantasmi. Pietra miliare della comicità, il film diretto da Ivan Reitman e sceneggiato da Dan Aykroyd e dal compianto Harold Ramis ha costruito la propria fortuna su un mix ben calibrato di dialoghi e battute cult ("Ventiquattr'ore al giorno, festivi non esclusi; il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa!") e un mitologia fantasy con cui ibridare i tempi comici di formidabili interpreti come Bill Murray. Dopo il reboot Ghostbusters, una nuova opportunità per (ri)vedere in azione gli scienziati da strapazzo a caccia di fantasmi arriva direttamente dalla Ghostbusters Collection Steelbook Edition, un cofanetto che racchiude i primi due capitoli della saga e che offre numerosi contenuti inediti speciali.



Venimmo, (lo) vedemmo e collezionammo

Pronti a rivivere la prima "smerdata", lo scontro con Gozer e l'irruzione in scena dell'incubo marinaresco al sapore di marshmallow? Grazie all'edizione speciale Blu-ray dei primi due capitoli dei Ghostbusters potrete fare una vera e proprio scorpacciata ectoplasmatica. Due capitoli "spettra-colari", il cui status di pellicole di culto (specie l'originale del 1984) ha propiziato le ire dei fan nei riguardi del reboot al femminile del 2016 firmato Paul Feig. La Steelbook Edition della Ghostbusters Collection offre la massima definizione visiva possibile, essendo stata rimasterizzata in 4k (l'audio italiano è in 5.1 DTS-HD). Sono i contenuti speciali inediti a costituire, però, la vera chicca di quest'edizione speciale. Per Ghostbusters- Acchiappafantasmi sono presenti una retrospettiva sugli iconici personaggi e una tavola rotonda col regista Ivan Reitman e con Dan Aykroyd, oltre alla galleria con i poster del film e al videoclip musicale della hit che dà il titolo al film. Per Ghostbusters II, invece, i contenuti speciali includono l'approfondimento "Il tempo non è che una finestra", le scene eliminate e il video musicale "On our own" di Bobby Brown.