Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse Recensione

Come ormai la globalizzazione cinefila insegna non è solo Hollywood a copiare ed adattare a proprio uso e consumo pellicole di altri Paesi, e Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, battente doppia bandiera franco-britannica, ne è l'ulteriore esempio essendo un rifacimento del relativamente recente film messicano Instructions not included (2013), campione d'incassi in patria e uscito pochi anni or sono anche nelle nostre sale. In questo remake diretto dal regista parigino Hugo Gélin è Omar Sy, star di Quasi amici (2011), ad interpretare il protagonista Samuel, uomo che trascorre la sua vita da eterno adolescente nel sud della Francia: party e conquiste femminili per lui sono all'ordine del giorno, fino a quando una sua vecchia fiamma non gli affida una bambina di pochi mesi, sostenendo che sia il frutto della loro notte di passione, scomparendo poi nel nulla. Samuel si reca così a Londra in ricerca della donna ma il suo è un tentativo vano e così deciderà di crescere la piccola nella capitale inglese, dove ha trovato un redditizio impiego come stuntman. Ma quando la bambina compie l'ottavo anno d'età la madre ricompare improvvisamente...

Un giorno per caso

C'era bisogno di un'altra commedia drammatica così facile e scontata intrisa di una forte e stereotipata retorica familista? Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse addolcisce all'eccesso ciò che l'originale pellicola messicana aveva messo in scena con frizzante e a tratti dissacrante ironia, fotocopiando i passaggi chiave della vicenda in un'ottica smielata e priva di guizzi che, almeno Oltralpe, sembra aver conquistato il grande pubblico. Il regista Hugo Gélin non si prende rischi di sorta dando alla luce il classico prodotto di routine intriso di buoni sentimenti e situazioni strappalacrime, smontando la verve comica del prototipo in un banale ricettacolo di emozioni gratuite cui troppo spesso certo cinema francese medio ci sta abituando. Tolto il personaggio omosessuale amico del protagonista, che seppur ennesima concessione al politically correct permette margini al lato più leggero della vicenda, l'evoluzione del rapporto tra padre improvvisato - figlia non voluta ma poi amata e madre ritrovata si abbandona ai classici cliché senza un minimo di personalità narrativa, trascinando la vicenda in un'oasi dolce-amara da cartolina che si perde nei suoi superflui eccessi emotivi in una progressione degli eventi poco credibile e sincera, tanto che anche il colpo di scena finale si rivela privo del corretto impatto empatico.