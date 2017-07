Dead South, vampiri e questione razziale nell'horror di Craig Ross Jr.

Che il cinema horror stia cercando sempre più nuove contaminazioni è un dato di fatto, arrivando a stravolgere o classici della letteratura o determinati periodi storici: tra gli esempi più recenti e di distribuzione globale possiamo annoverare il controverso La leggenda del cacciatore di vampiri (2012), in cui Abraham Lincoln faceva man bassa di non morti. Dopo il mockbuster made in Asylum ivi dedicato Abraham Lincoln vs. Zombies (2012), un altro titolo a basso budget prova ad inserirsi nel sottofilone: Dead South (conosciuto anche con il titolo Vampire Wars) è infatti ambientato nell'immediato periodo susseguente la fine della guerra di secessione. Due fratelli, militanti nelle fila sudiste, vengono aggrediti da un gruppo di vampiri diventando anch'essi creature della notte e, dopo la fine delle ostilità, cercano di tornare ad una vita normale nonostante la loro nuova condizione.

Notte senza fine

Difficile giustificare un'operazione di tal risma che, a dispetto di molte produzioni similari, è assolutamente priva di ironia ambendo anzi ad una narrazione dagli alti significati destinata a naufragare nel più disastroso dei modi. Negli interminabili cento minuti di visione infatti vengono snocciolate tematiche sociali quali il razzismo nel profondo Sud e la condizione di vita degli ex-schiavi, con tanto di intrighi politici da parte degli ex-padroni, cercando di infondere un alone drammatico ad una vicenda scritta letteralmente con i piedi. Non vi è la profondità necessaria nello scavo dei personaggi e gli eventi sembrano accadere per puro caso, con tanto di forzatissima e inverosimile love-story tra il fratello più giovane e la figlia del ricco proprietario terriero. Dead South fatica sempre a trovare un proprio equilibrio, fallendo inoltre in una messa in scena ai limiti dell'amatoriale, con un numero limitato di comparse nelle sequenze di battaglia iniziali e una gestione del make-up di livello imbarazzante, con vampiri e ghoul di sorta totalmente anonimi. Un anonimato di cui risentono anche le sporadiche sequenze d'azione, messe in scena dal regista Craig Ross Jr. con uno stile povero e confusionario oltre ogni immaginazione. E con un passaggio nel problematico finale che lascia aperte le porte ad un possibile sequel che, proprio come i signori della notte qui protagonisti, è da sperare non veda mai la luce del sole.