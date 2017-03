Cross 2: la recensione del dvd

Qualcuno ricorda il Cross che, diretto nel 2011 per il mercato video dall'allora esordiente dietro la macchina da presa Patrick Durham (produttore, tra l'altro, di Cabin fever 2 - Il contagio), pur non essendo tratto da pagine disegnate cercava in maniera evidente di rievocarne lo stile, a partire dalle didascalie poste sulle immagini? Un assurdo action movie al cui centro avevamo il Callan detto Cross che, con le fattezze del Brian Austin Green noto soprattutto per aver concesso anima e corpo al David Silver del popolare telefilm Beverly Hills 90210, si adoperava per scoprire quale mistero si celava dietro le misteriose scomparse di alcune ragazze nelle strade di Los Angeles, affiancato dal suo gruppo di individui esperti di armi. Un assurdo action movie il cui protagonista, dotato di un incredibile potere conferitogli da un'antica croce celtica, si trovava, tra l'altro, a dover lottare per impedire ad un essere immortale di distruggere l'umanità; man mano che, in mezzo ad abbondanza di effetti digitali a basso costo ed uccisioni, facevano la loro entrata in scena veterani del calibro di Jake Busey e Michael Clarke Duncan. Come pure i Vinnie Jones e Tom Sizemore che tornano in Cross 2, concepito sei anni più tardi dallo stesso Durham.

Il dvd

Il Vinnie Jones nuovamente presente nei panni del malvagio e immortale Gunnar che, resuscitato dallo spietato malvivente Muerte interpretato da Danny"Machete"Trejo, sembra avere un piano molto più sinistro di quanto si possa immaginare; mentre il suo alleato minaccia di uccidere i compagni di Callan, che, per l'occasione, unisce il proprio team ad una squadra tutta femminile di giustiziere capeggiata da Riley alias Amy Jane, come lui in possesso di un particolare amuleto. E, con un incipit che dispensa immediatamente un serrato conflitto a fuoco ambientato in uno sfasciacarrozze, rispetto al capostipite Cross 2 tenta di apparire ancor più collegato all'universo dei fumetti rivelandosi una storia in vignette raccontata da una ragazzina al proprio fratellino. Storia che, nonostante il "Film per tutti" riportato sul retro della fascetta del dvd edito da Sony pictures Home Entertainment, non lascia affatto a desiderare per quanto riguarda la dose di violenza; in quanto, tra scazzottate e possibilità di fermare il tempo, non risultano assenti teste forate da proiettili e liquido rosso schizzante in grande quantità. Al servizio di oltre un'ora e mezza di visione senza infamia e senza lode come fu il lungometraggio precedente ed il cui disco, insieme ai titoli di coda alternativi, include nella sezione extra un commento audio del produttore esecutivo Gary T. Williams e del regista.