Corpi da reato, il buddy movie con Sandra Bullock e Melissa McCarthy Recensione

L'agente dell'FBI Sarah Ashburn ha un curriculum da far invidia alla maggior parte dei suoi colleghi ma il carattere arrogante l'ha resa invisa all'intero ambiente. Prossima a una possibile promozione Sarah viene inviata a Boston per indagare su un grosso traffico di droga. Destino vuole che sul caso sia alle prese anche una rozza e oversize poliziotta locale, Shannon Mullins, i cui comportamenti fuori dalle righe cozzano sin da subito con quelli della nuova arrivate. Le due donne, più nolenti che volenti, sono costrette dai loro superiori a collaborare insieme per risolvere l'indagine, scoprendo dopo l'iniziale ostilità di avere in comune molto più del previsto. La missione però si fa via via sempre più pericolosa, mettendo in pericolo anche la numerosa famiglia di Shannon e costringendo le due agenti a cercare di stanare il boss nel più breve tempo possibile.

Ironia letale

Snobbato in Italia ma clamoroso successo di pubblico Oltreoceano (40 milioni di dollari di budget per un incasso al botteghino sei volte superiore), Corpi da reato vede in scena per la prima volta l'inedita coppia formata da Sandra Bullock e Melissa McCarthy, speziato duo che gioca come da canoni del filone sulla marcata contrapposizione dei dei due personaggi: bella e arrogante la prima, sciatta e rozza ma felice la seconda. Paul Feig, regista del ben più che controverso reboot di Ghostbusters (2016), realizza una parodia politicamente scorretta e tutta al femminile dei classici buddy-movie anni '80, dando vita ad un'operazione riuscita solo a metà. Nelle quasi (eccessive) due ore di visione infatti il divertimento non manca di certo, con una manciata di sequenze nelle quali non ridere è quasi impossibile, ma si ha la generale impressione che l'intero costrutto spinga troppo sull'acceleratore, proponendo una valanga incontenibile e a tratti gratuita di gag e battute in serie senza un attimo di sosta. Il ritmo sicuramente ne giova ma al contempo al giungere dei titoli di coda (con tanto di scena bonus) il film si dimentica in un baleno, rivelandosi alla fine dei conti un piacevole ma innocuo passatempo. Ad elevare parzialmente il tutto dalla bassa medietà di molte produzioni similari del recente cinema americano ci pensa l'inaspettata alchimia tra le due attrici, con la Bullock sexy e autoironica quanto basta e la McCarthy che sguazza senza freni nei panni di una figura che le calza addosso a pennello.