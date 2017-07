Clown Kill Recensione: i clown fanno ancora paura?

Il sottofilone dei clown assassini è senza ombra di dubbio uno dei più affascinanti dell'intero cinema horror, e non è un caso che la nuova trasposizione di IT, amatissimo romanzo di Stephen King, sia tra i titoli più attesi dei prossimi mesi. Una figura quella del pagliaccio che è stata al centro in tempi recenti di altre produzioni degne di interesse, basti pensare all'inquietante Clown (2014) di Jon Watts, che è anche al centro di questo piccolo film britannico a basso budget che segna l'esordio nel cinema di finzione del documentarista Mark J. Howard. In Clown Kill la storia vede per protagonista la bella Jennifer, una giovane donna che dopo essere stata violentata in un bar da un individuo mascherato per l'appunto da clown, si prende sei mesi di pausa dal lavoro per riaversi dallo shock. Tornata finalmente in ufficio la ragazza scopre come in realtà il suo incubo è soltanto all'inizio...

Che la festa abbia inizio

Partiamo subito dalle note dolenti, evidenti sin dai primi secondi di visione, e riguardanti la semi-amatorialità del progetto, realizzato con fondi davvero troppo limitati che rendono difficile associare la produzione ai titoli coevi distribuiti nelle sale o anche solo alla maggioranza dei direct to video. Si comprende come l'intera operazione sia imbastita facendo di necessità virtù e superato, seppur con un senso di spaesamento, lo scoglio iniziale gli ottanta minuti di Clown Kill ci dicono che Mark J. Howard con un budget più elevato potrebbe rivelarsi un nome da seguire per l'horror del futuro. Il film infatti, pur non privo di imperfezioni narrative, fa suo un gustoso british humour che, soprattutto nella seconda parte (quella più slasher oriented), può strappare risate non banali, convogliando una discreta tensione in una suggestiva scena madre pre-finale e mettendo in mostra inquadrature capaci di cogliere al meglio la logistica delle situazioni. Tra citazioni più o meno marcate all'IT (1990) televisivo o ad altri classici quali Shining (1980) l'esordiente regista cerca di speziare la povertà tecnica e visiva, ma alla resa dei conti la scarsezza di budget rimane un punto debole su cui, con tutta la buona volontà e riconoscendo l'impegno messovi, è difficile chiudere un occhio anche per i più accaniti estimatori del filone.