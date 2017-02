Bourne - The Ultimate 5 Movie Collection: la recensione

Le iniziali sono le stesse di un collega altrettanto - anzi ancor più - famigerato qual è James Bond: stiamo parlando ovviamente dell'agente segreto affetto da amnesia Jason Bourne, protagonista di una fortunata e apprezzata saga legata all'intepretazione - eccezion fatta per The Bourne Legacy - di Matt Damon, volto del cinema action sofisticato di inizio millennio. L'ultimo capitolo delle avventure dello smemorato killer della CIA nato dalla penna di Robert Ludlum - Jason Bourne, uscito lo scorso settembre - ha registrato un ritorno alle origini dal punto di vista narrativo-stilistico (con il forte rischio di effetto déjà-vu). Damon è tornato a vestire i panni della letale spia del programma Treadstone tradita dalla sua stessa organizzazione. Ora, grazie a Universal Pictures, tutti e 5 i film della saga sono disponibili nella Bourne - The Ultimate 5 Movie Collection, un'edizione steelbook esclusiva che offre un ricco comparto relativo ai contenuti speciali di Bourne.



Spiando Jason, eroe senza identità

Una regia che, nonostante l'avvicendarsi dietro la macchina da presa di Doug Liman e Paul Greengrass, risulta essere sempre incalzante, al servizio di rocamboleschi inseguimenti d'auto e scene di lotta mozzafiato. Da The Bourne Identity al recente Jason Bourne, il discorso non cambia: la saga soddisfa le esigenze di un pubblico alla ricerca di intrattenimento grazie ad un susseguirsi senza soluzione di continuità di colpi di scena, secondi solo ai repentini cambi di location che la saga ha registrato nel corso degli anni. Roma, Parigi, Berlino, Mosca e infine Las Vegas: l'antieroe alla perenne ricerca del proprio passato è un vero e proprio globe-trotter del cinema. Ma la Bourne - The Ultimate 5 Movie Collection, oltre a consentire un ripasso delle avventure di Matt Damon, regala allo spettatore ore e ore di contenuti speciali: tra i più significativi segnaliamo il dietro le quinte e il finale alternativo di The Bourne Identity, il making of in 5 città, uno speciale in cui Damon svela i segreti del proprio allenamento e "Bourne to be wild", uno sguardo ravvicinato alle scene di combattimento della saga spy.