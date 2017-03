American Poltergeist, la recensione dell'horror di Mike Rutkowski Recensione

Il 4 agosto del 1892 la giovane Lizzy Borden uccise senza pietà i suoi genitori nella loro casa di Fall River. Un secolo dopo un altro delitto è avvenuto nella dimora e la tragedia sembra destinata a ripetersi nel 2014 con l'arrivo nel luogo di un gruppo di studenti in vacanza. Ben presto però Taryn, la più "sveglia", comprende come quelle quattro mura nascondano qualcosa di pericoloso e gli strani comportamenti della proprietaria non fanno che aumentare le preoccupazioni della ragazza... Non sono certo nuovi i titoli ispirati alle cosiddette leggende urbane, e American Poltergeist (disponibile su Netflix) si inserisce in questa folta categoria seguendo le, fin troppo classiche, vie del teen horror moderno a basso budget.

La solita paura

L'esordio dietro la macchina da presa di Mike Rutkowski, già assistente di produzione in pellicole di rilievo quali Il Grinta (2010) e .Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012), è una produzione da cestone del supermercato, un film nato già vecchio e oberato da deficienze tecniche in parte sì dovute agli scarsi mezzi ma anche figlie di una povertà di idee che lascia sbigottiti. American Poltergeist ha un taglio quasi amatoriale nel raccontare la classica vicenda da ghost-house vedente per protagonisti un gruppo di imbelli teenager, destinati a cadere come mosche nel massacro avente luogo nell'ultima mezzora, realizzato con effetti artigianali di bassa qualità mai capaci di suscitare la minima dose di tensione e/o paura. Oggetti che si muovono da soli (se no che poltergeist sarebbe?), porte che si aprono, tv che si accendono da sole, orologi impazziti, rumori di passi in lontananza: tutta l'iconografia tipica del filone è saccheggiata nel mettere in scena una vicenda piatta e banale inerente il mistero di un delitto avvenuto in passato all'interno della villetta. E poi ancora manichini che appaiono e scompaiono, ombre inquietanti, bambole dotate di vita propria: negli ottanta minuti di visione si assiste ad un insostenibile riciclo di stereotipi per altro penalizzati ulteriormente dalla totale idiozia dei protagonisti, incapaci di sfondare una porta vetro o di vedere l'evidente pericolo cui vanno incontro, e dall'inserimento forzato di personaggi secondari come la figura del poliziotto messicano. Il comparto tecnico di quart'ordine, una regia senza capo né coda e le performance, queste sì davvero spaventose (ma non in senso buono), del numeroso gruppo di interpreti consegnano il film ad un inevitabile oblio.