42 - La vera storia di una leggenda americana, la recensione del biopic sportivo

Il cinema sportivo ha quasi sempre avuto bisogno di attingere a figure leggendarie per raccontare tramite biopic più o meno tecnici il percorso personale o di squadra che ha lasciato il segno nella rispettiva disciplina. E pochi individui hanno catalizzato un'importanza non soltanto agonistica ma anche sociale come Jackie Robinson, primo afroamericano a giocare nella Major Leauge di baseball americana alla fine degli anni '40. E' proprio di questo carismatico personaggio, diventato una sorta di eroe nazionale nella lotta al razzismo, che ci racconta 42 - La vera storia di una leggenda americana, film diretto nel 2013 da Brian Helgeland e giunto in Italia direttamente per il mercato home video. La storia ha inizio nel 1945, quando un giovane Jackie (allora militante nella leghe minori riservate ai giocatori di colore) viene ingaggiato dal presidente dei Brooklyn Dodgers: nel primo anno di prova sarà impiegato nel team satellite dei Montreal Royals e se le sue prestazioni saranno all'altezza passerà poi alla prima squadra. Passaggio che avviene la stagione successiva e che viene visto in malo modo sia dagli addetti ai lavori che dalla maggior parte del pubblico, indignata nel vedere un nero giocare fianco a fianco coi bianchi. Ma Jackie si troverà pronto ad affrontare ogni pregiudizio e a dimostrare di essere un campione.

C'era una volta...

Un film di stampo piacevolmente classico, "di quelli come non se ne fanno più": Helgeland riesce nell'impresa di realizzare un'opera coinvolgente e appagante che coniuga egregiamente l'impianto sportivo della vicenda a quello sociale, con la tematica razziale in perenne sottofondo nella scalata al successo di quest'uomo osteggiato da tutto e tutti, costretto a lottare da solo con le proprie forze per conseguire i suoi obiettivi. Con una messa in scena d'epoca di grande eleganza, dalle ambientazioni fino ai costumi, il regista ci trascina in un passato dove essere neri negli Stati Uniti significava essere oggetto di ogni tipo di discriminazione, trasformando la personale epopea di Robinson in quella di un'intera fetta di popolazione. 42 - La vera storia di una leggenda americana è un'operazione compita e precisa, in cui lo sguardo patinato non soffoca comunque l'intensità di un racconto dalle ampie sfumature, messe in risalto grazie ad una retorica mai petulante ma credibile e necessaria ai fini del messaggio; il racconto acquista ulteriore forza grazie al numeroso nugolo di personaggi secondari, sia positivi che negativi, che accompagnano lungo il percorso le varie sfide del protagonista. Particolare importanza assumono così i ruoli della moglie Rachel e del presidente / general manager dei Brooklyn Branch Rickey, interpretato con efficacia da un mimetico Harrison Ford, al centro di diverse scene madri con lo stesso Chadwick Boseman, calatosi con encomiabile intensità nei panni di questa leggenda del baseball.