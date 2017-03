Kong: Skull Island, Ghost in the Shell, John Wick 2: i film più attesi di marzo

Nemmeno il tempo di metabolizzare il drammatico epilogo delle avventure di uno degli X-Men più amati, ovvero Logan - The Wolverine, che il mese di marzo è pronto ad offrire al pubblico italiano una fitta sequenza di titoli in grado di soddisfare gli appetiti di tutti i cinefili. Mentre il deludente La Legge della Notte e Omicidio all'italiana sono ancora in sala, al pari di Logan - The Wolverine, le uscite dell'8 e 9 marzo vedono in testa il ritorno del re delle scimmie con Kong: Skull Island, adrenalinico reboot di King Kong mascherato da war movie e affidato ai due divi Tom Hiddleston e Brie Larson. A seguire, una sequela di titoli che spaziano dal drammatico - è il caso de Il diritto di contare e de La luce sugli Oceani - all'horror (Autopsy) passando per il biopic sportivo, rappresentato da Bleed - Più forte del destino, il film con Miles Teller che narra le vicende del pugile italoamericano Vinny Pazienza. E l'Italia? Le produzioni nostrane in uscita sono Il padre d'Italia, road movie intimo e personale che sancisce il ritorno di Luca Marinelli in sala dopo l'ottima prova di Lo chiamavano Jeeg Robot, e Questione di Karma, commedia diretta da Edoardo Falcone (già dietro la macchina da presa di Se Dio vuole) in cui duetta la strana coppia formata da Elio Germano e Fabio De Luigi.



La Bella e il Killer

Le uscite del 16 marzo sono capitanate da due titoli davvero hot: John Wick 2, che sancirà il ritorno all'azione del letale killer della mafia impersonato da Keanu Reeves (impegnato in una trasferta romana), e il live action targato Disney (what else?) de La Bella e La Bestia con protagonisti Emma Watson, Dan Stevens e Luke Evans. Dietro lo scontro tra titani, ecco 4 titoli da tenere d'occhio: si tratta dell'horror The Ring 3, del drammatico Loving, della divertente commedia transalpina Un tirchio quasi perfetto (in cui recita Dany Boon, già protagonista del cult Giù al Nord) e di Chi salverà le rose?, spin-off di Regalo di Natale di Pupi Avati con un cast formato da Carlo Delle Piane, Philippe Leroy e Lando Buzzanca, Il "merlo maschio" italiano qui alle prese con l'insolito ruolo dell'omosessuale.



Tutto in un mese

Credevate fossero terminate le uscite di marzo? Nemmeno per sogno. Quelle del 23 marzo, poi, prevedono due dei titoli più attesi dell'intera stagione cinematografica: si tratta de La cura dal benessere, inquietante thriller con Dane DeHaan, e di Life: Non oltrepassare il limite, sci-fi con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds che si muove sulla scia dell'Alien di Ridley Scott. Da non perdere, poi, il sorprendente Elle di Paul Verhoeven con la nominata all'Oscar Isabelle Huppert. Sul fronte nostrano, invece, segnaliamo il ritorno di Giovanni Veronesi con Non è un paese per giovani e la commedia Slam - Tutto per una ragazza. A chiudere un mese ricco di uscite ci pensa invece Ghost in the Shell, trasposizione cinematografica dell'omonimo manga di Masamune Shirow. Protagonista dell'attesa pellicola è il sex-symbol Scarlett Johansson, la Vedova Nera dei cinecomic Marvel. Le faranno compagnia l'apprezato film d'animazione La tartaruga rossa, il drammatico Il permesso - 48 ore fuori (ritorno alla regia di Claudio Amendola dopo La mossa del pinguino) e la commedia La verità, vi spiego, sull'amore, con protagoniste Ambra Angiolini e Carolina Crescentini.