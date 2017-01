Avengers: Infinity War Parte I, il punto sul cast e i personaggi confermati

Dopo l'enorme talento dimostrato in Captain America: The Winter Soldier - sorta di spy story stile I 3 giorni del Condor - e il successivo Captain America: Civil War, i fratelli Anthony e Joe Russo torneranno dietro la macchina da presa per la regia di Avengers: Infinity War e il suo sequel, ancora senza titolo, che concluderanno il ciclo di storyline iniziate con il primo Iron Man di Jon Favreau e ne inizieranno di nuove, che daranno il via alla Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel.? Il nuovo capitolo delle avventure degli Avengers, come saprete già, sarà il cinecomic dei record per quel che riguarda i personaggi presenti all'interno del film. Con il via alle riprese fissato per la fine di Gennaio 2017, i Marvel Studios tengono (a stento) ancora segreti alcuni nomi dei membri del cast ma, grazie ad interviste e dichiarazioni varie, alcuni attori hanno già confermato la propria presenza in Avengers: Infinity War Parte I, per cui vi ricorderemo dove sono apparsi l'ultima volta i supereroi la cui presenza nel kolossal Marvel è stata ufficialmente confermata.



Iniziamo col parlare degli Avengers che abbiamo visto (parzialmente) al completo in Captain America: Civil War. ?Chris Evans riprenderà il suo ruolo di Steve Rogers/Captain America - dopo aver tirato fuori di prigione Falcon, Ant-Man, Occhio di Falco e Scarlet Witch - e Robert Downey Jr. farà altrettanto con quello di Tony Stark/Iron Man. Ai due leader si uniranno Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Vedova Nera), Jeremy Renner (Clint Barton/Occhio di Falco), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch) e Paul Bettany (Visione), desaparecido dopo aver colpito per sbaglio War Machine nello scontro all'aeroporto di Lipsia. Per quanto riguarda gli assenti, ritroveremo Chris Hemsworth (Thor) e Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), oltre a Tom Hiddleston aka Loki, in Thor: Ragnarok di Taika Waititi, che fungerà da preludio alla pellicola dei Russo e che vedrà la partecipazione del Dottor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch). Anche Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man) tornerà nel film, ma la sua compagna, Hope Van Dyne (interpretata da Evangeline Lilly), non si unirà ai Vendicatori prima di aver debuttato nel sequel Ant-Man and the Wasp, per cui la vedremo solo nel sequel, per ora senza titolo, di Avengers: Infinity War Parte I.?



Tutti insieme appassionatamente

Parlando delle pellicole che ci attendono nei prossimi anni, la maggior parte delle quali incentrata su supereroi già introdotti, elencheremo i personaggi che vivranno nuove avventure prima di unirsi agli Avengers nella lotta contro Thanos, il Titano Pazzo interpretato da Josh Brolin. ?Rivedremo, dopo la battaglia dell'aeroporto tedesco, Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) in Spider-Man: Homecoming, per la regia di Jon Watts, in cui assisteremo ai problemi del protagonista, diviso tra gli obblighi scolastici e le responsabilità da supereroe. ?Dall'altra parte del mondo assisteremo all'incoronazione di T'Challa (Chadwick Boseman) che, dopo la morte del padre T'Chaka, siederà sul trono del Wakanda e indosserà le vesti di Pantera Nera in Black Panther, diretto da Ryan Coogler e con uscita prevista per il Febbraio 2018.? Perché sarà fondamentale seguire le vicende del supereroe dagli artigli di vibranio? Il motivo è semplice: tradendo, se vogliamo, l'alleato Stark, la Pantera Nera (crio)nascondeva il Soldato d'Inverno Sebastian Stan nella scena post-credits di Civil War. Dei personaggi di contorno, oltre ai supereroi principali, ritroveremo nel grande cinecomic anche Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Benedict Wong, il custode Wong di Doctor Strange.? Dalla Terra alla Luna, passiamo ora ai personaggi spaziali: nella pellicola dei Russo vedremo per la prima volta i Guardiani della Galassia scendere sul nostro pianeta (o magari scortare i supereroi terrestri fra stelle e pianeti). ?Prima di Infinity War, però, la strampalata banda tornerà in Guardiani della Galassia Vol. 2, dal prossimo aprile al cinema. Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax) e Karen Gillan (Nebula) torneranno nel film, seguiti da Bradley Cooper e Vin Diesel , i quali torneranno a doppiare rispettivamente Rocket Raccoon e Groot. ?Infine, aggiungiamo al nostro elenco anche i personaggi la cui presenza non è ufficialmente confermata, bensì alimentata da svariati rumor che circolano in rete. Secondo varie fonti, nel crossover rivedremo Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d'Inverno), Cobie Smulders (Maria Hill), Natalie Portman (Jane Foster), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), William Hurt (Generale Thaddeus E. Ross), Liv Tyler (Betty Ross) e Pom Klementieff (Mantis). Anche Brie Larson potrebbe fare il suo debutto nei panni di Carol Danvers prima di vederla in azione in Captain Marvel.